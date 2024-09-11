Иран передал России сотни баллистических ракет: чем они опасны для Украины

Баллистические ракеты Fath-360, которые Иран передал агрессору России, не дальнобойны. Впрочем, они высокоточны и опаснее российских С-300.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

По прогнозу специалиста, во время следующей массированной атаки РФ существует большая угроза прямых попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры. Гетман говорит, что "следует беспокоиться".

"Иранские ракеты — это высокоточные ракеты, хоть и не дальнобойные. Какой можно сделать из этого вывод? Что во время следующего массированного обстрела, а они это делают раз в месяц-полтора. Речь идет о массированном — более чем на 100 ракет, то — что они в месяц производят. Могут увеличиться атака баллистическими ракетами по объектам вглубь нашей страны", — сказал Гетьман.

Кроме того, у российских войск появится возможность чаще наносить удары "Искандерами" вглубь страны, а не только по приграничной.

"То есть количество "Искандеров" может быть использовано уже по объектам вглубь нашей территории, которые находятся в 200-300 км от линии фронта. То есть это означает, что может прилететь не меньше по середине страны, а больше ракет", — подчеркнул военный. эксперт.

Напомним, Wall Street Journal сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты. После информации в СМИ , Украина сделала заявление и предупредила Иран "разрушительные последствия" для двусторонних отношений — на фоне возможной передачи баллистических ракет России.

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