Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны — CNN

Иран передаст России около тысячи дополнительных единиц оружия, включая ракеты и дроны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя одной из западных стран.

Так, говорится, что речь идет о баллистических ракетах малого радиуса действия "земля-земля" и ударных беспилотниках, которые Россия использует в войне против Украины.

"Поставка внимательно отслеживается, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет посылать в Россию передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный толчок на поле боя", — говорится в сообщении.

В издании добавляют, что новая ожидаемая поставка ознаменует значительное увеличение поддержки Ираном военных усилий России. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года.

По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в РФ включала около 450 беспилотников, которые уже использовали для ударов по Украине. На минувшей неделе украинские чиновники заявили, что сбили более 300 иранских беспилотников.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты уже в этом месяце могут применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров. По его мнению, россияне будут бить по тем же целям, что и сейчас – то есть по гражданской энергетической инфраструктуре. Спикер ГУР заверил, что Украина готовится к отражению этой угрозы.

Также читайте РФ уже в этом месяце может применить иранские ракеты дальностью 700 км – ГУР

Напомним, в середине октября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и объяснил, почему иранские баллистические ракеты опаснее российских.

Также Россия в войне против Украины использует иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", переименованные в "Герань". Россияне постоянно атакуют украинские города этими беспилотниками. Инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсонской области. Присутствие иранских инструкторов на территории временно захваченной россиянами в очередной раз доказывает, что Тегеран является соучастником Москвы в военных преступлениях против Украины.

Читайте также: