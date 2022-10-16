Иран планирует передать России баллистические ракеты – СМИ

Если Иран решится на такой шаг, это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

Иран ужесточает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины, согласившись предоставить не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля-земля", предназначенные для использования против украинских городов и позиций ВСУ.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников.

По словам официальных лиц США, Тегеран направил официальных лиц в Россию 18 сентября для завершения условий дополнительных поставок оружия, включая два типа иранских ракет класса "земля-земля".

Оценка разведки, которой в последние дни поделились с украинскими и американскими официальными лицами, утверждает, что вооруженная промышленность Ирана готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar, двух хорошо известных иранских баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.

Если это будет осуществлено, это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

В августе те же чиновники идентифицировали иранские беспилотники серии Shahed и Mohajer-6, которые Тегеран начал поставлять России. Останки обоих типов были обнаружены и проанализированы украинскими силами за последние недели. Россия, похоже, перекрасила оружие и дала ему русские названия.

Официальные лица, проинформированные о планируемых поставках ракет, сказали, что Иран также готовит новые поставки беспилотных летательных аппаратов для России, включая "десятки" дополнительных Mohajer-6 и большее количество Shahed-136. По словам официальных лиц, иранские технические консультанты посетили оккупированные территории Украины в последние недели, чтобы предоставить россиянам инструкции по эксплуатации беспилотников.

Иранские дроны-камикадзе в Украине.

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч иранских дронов-камикадзе. В основном беспилотники сконцентрированы на оккупированном юге Украины.

В последние недели российская армия активно применяет дроны иранского производства. В частности, беспилотники нанесли удары в Белой Церкви, Запорожье, Харькове, Винницкой области. Дроны-камикадзе долго летят и могут изменять свой маршрут.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина получит от Североатлантического союза средства для борьбы с беспилотниками. Речь идет о противодронных средствах с сотнями устройств для глушения дронов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Беларусь пока не сможет закупить беспилотники у Ирана, ведь все эти дроны будет пытаться забрать Россия для войны против Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия начала применять в Украине новый тип дрона. Его зафиксировали вблизи Киева. Дрон был совсем другого типа, он очень похож на "Shahed", но имелся другой тип двигателя. Он был меньше размера и имел меньшую боевую часть, она была примерно 15 кг.

Американский Институт изучения войны также обнародовал отчет о намерениях РФ закупить у Ирана новые дроны Arash-2 с уникальными возможностями.

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