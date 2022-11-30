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Иран пока не передал России баллистические ракеты – разведка

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
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Иран пока не передал России баллистические ракеты – разведка

Фото: Associated Press

Проекты таких сделок есть.

Иран пока не поставил агрессорке России баллистические ракеты. Впрочем, проекты таких договоренностей есть.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, Москва с Тегераном переговоры о поставках баллистических ракет и имеют проекты соглашений.

"Но на сегодняшний день поставки такого вооружения мы не зафиксировали", — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, Министерство обороны США сообщало, что Иран передал РФ несколько сотен боевых беспилотников для войны. Более того — сейчас Кремль ищет дополнительные способы приобрести различные боевые системы.

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Дата публикации
Просмотры
385
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