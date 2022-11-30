Иран пока не передал России баллистические ракеты – разведка

Иран пока не поставил агрессорке России баллистические ракеты. Впрочем, проекты таких договоренностей есть.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, Москва с Тегераном переговоры о поставках баллистических ракет и имеют проекты соглашений.

"Но на сегодняшний день поставки такого вооружения мы не зафиксировали", — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, Министерство обороны США сообщало, что Иран передал РФ несколько сотен боевых беспилотников для войны. Более того — сейчас Кремль ищет дополнительные способы приобрести различные боевые системы.

Читайте также: