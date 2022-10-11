Иран покупает некоторые составляющие к своим дронам-камикадзе у других стран – Данилов

Иран не мог самостоятельно производить дроны-камикадзе Shahed-136, которые он поставляет России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Иран не мог самостоятельно производить дроны-камикадзе Shahed-136, которые Россия использует в войне против Украины.

Об этом Данилов рассказал в эфире "Радио Свобода".

По словам Данилова, во время осмотра сбитых иранских дронов, украинские специалисты обнаружили, что некоторые компоненты беспилотников имеют отношение к другим странам.

"Иранцы самостоятельно эти вещи (дроны – ред.) собирать не могли. Там есть определенные компоненты определенных стран. Мы сейчас разбираемся, как они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать те вещи, которые 100% относятся к военно-промышленному комплексу", – отметил он.

Применение иранских Shahed-136 против Украины

Россия все чаще стала атаковать территорию Украины ударными дронами иранского производства.

Иранские дроны-камикадзе "Shahed — 136", которые сейчас используют российские оккупанты, наносят серьезный ущерб инфраструктуре и вооружению ВСУ. В иранских дронах, использующих ВС РФ в войне против Украины, обнаружили запчасти американского производства.

Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе.

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