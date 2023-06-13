Иран помогает РФ строить завод по производству дронов — разведка Британии

В последние месяцы РФ работала над обеспечением долгосрочных и крупных поставок беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV). Иран снова нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке говорят, что Иран увеличил партии БПЛА с помощью кораблей через Каспийское море.

"Этот международный транзитный коридор Север-Юг приобрел значительно большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций", — говорится в сводке. .

Кроме того, РФ в ответ работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана.

"Россия, скорее всего, инвестирует в БПЛА, потому что они обеспечивают России относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она израсходовала большую часть своих запасов крылатых ракет в Украине", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, что в ответ на помощь Ирану в войне против Украины Тегеран, прежде всего, добивается максимального удаления Москвы от Тель-Авива.

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