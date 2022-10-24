Иран поставляет России бронежилеты и готовится отправить ракеты и беспилотники — украинская разведка

В ближайшее время Иран передаст РФ беспилотники и ракеты.

Иран продолжает помогать русской оккупационной армии. Эта страна отправила РФ военную амуницию и готовится предоставить ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, Иран передал РФ 3000 единиц военной амуниции – 1500 касок и 1500 бронежилетов.

Также Иран планирует отправить новую группу советников по оказанию помощи РФ в боевом применении нового типа БпЛА Arash-2 и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать в ближайшее время.

"Также из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6", — говорится в сообщении.

Иранские дроны на войне против Украины

По данным издания Reuters, Иран готовится передать России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников.

The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники сообщил, что в Украине ликвидировали 10 инструкторов из Ирана, которые запускали беспилотники по Украине.

Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку Российской Федерации дронов-камикадзе, которыми оккупанты бомбят Украину.

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