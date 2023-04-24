Иран предоставил России за полгода более 300 000 снарядов и миллион боеприпасов – WSJ

Ни делегация Ирана в ООН, ни Минобороны России не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

Власти Ирана за последние шесть месяцев доставили в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов с помощью грузовых судов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что вооружение направляется работающим в Украине военным российскими кораблями через Каспийское море. Последняя партия была отправлена в начале марта. Там насчитывалось 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.

Ни делегация Ирана в ООН, ни Минобороны России не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

WSJ передает, что в Белом доме искали способы сорвать поставки оружия России с Ирана. По данным официальных лиц США, ранее Иран для снабжения оружием использовал грузовые самолеты, и это делало вмешательство практически невозможным. Теперь в Каспийском море можно будет ожидать помощи от бывших советских республик на его побережье.

Добавим, министры обороны Ирана Сирии и Турции едут с визитом в Москву, чтобы провести совместную встречу с руководителями разведок России.

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