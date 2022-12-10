Иран в ближайшие месяцы усилит военную помощь России – британская разведка

После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Иран стал одним из главных военных спонсоров РФ.
Поддержка Ираном российских военных, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы. Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет.
Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.
По данным разведки, Россия, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их оборонные отношения.
Россия потратила значительную часть запасов баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер", несущих боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км.
"Если России удастся поставить на вооружение множество иранских баллистических ракет, она, скорее всего, использует их для продолжения и расширения кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины", — отмечает разведка.
Война в Украине и роль Ирана
Российские захватчики снова атаковали Украину беспилотниками "Shahed-136". В ночь на 10 декабря кафиры атаковали дронами южные области Украины. Было попадание в объекты энергетики.
Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Иран всячески пытается избежать дальнейшего погружения в российско-украинский военный конфликт. Что касается ракет, то Иран тщательно думает, стоит ли их поставлять России.
США утверждают, что Россия предоставляет Ирану "беспрецедентный уровень" военно-технической поддержки в обмен на иранское оружие для ведения войны в Украине.
США также ввели санкции против Воздушно-космических сил РФ. Их назвали основным бенефициаром закупки иранских дронов-камикадзе.
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