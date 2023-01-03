Иран заявил, что не является стороной конфликта в войне России против Украины

В Иране заявили, что страна не является участником российско-украинской войны.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани назвал "безосновательными обвинениями" заявления о поддержке России в ее войне против Украины.

Об этом сообщает Xinhua.

"Иран не является участником конфликта в Украине, и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить проблему", – сказал он.

По его словам, официальные лица Ирана и Украины обменялись мнениями по поводу обвинений, и никто не смог найти доказательств.

"Сотрудничество Ирана в оборонной сфере (с другими странами) базируется на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами", — сказал Канаани, добавив, что оборонное сотрудничество между Ираном и Россией осуществлялось до 24 февраля 2022 года.

Он отметил, что украинским властям следует прекратить выдвигать "безосновательные и лживые обвинения" в адрес Ирана, но рассмотреть соответствующие пути разрешения кризиса.

Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины

Россия применяет дроны для атак по жилым домам, объектам энергетической инфраструктуры и мирному населению Украины. Иран все время отрицал свою причастность к поставке России оружия.

Однако в начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставила России беспилотники, настаивая на том, что передача состоялась до начала войны в Украине.

Президент Украины в вечернем обращении 2 января предупредил, что Россия планирует новую продолжительную атаку иранскими "шахидами".

Военный эксперт Александр Мусиенко также отметил, что армия агрессорки России во время ночных ударов по Украине использует преимущественно иранские дроны -камикадзе Shahed, а днем чаще бьет крылатыми ракетами.

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