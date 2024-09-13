Иранские баллистические ракеты в России: в разведке Британии объяснили, чем опасно это оружие

Fath-360 способна доставлять боеголовку массой 150 кг на расстояние до 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.

Иран недавно поставил России баллистические ракеты ближнего действия Fath-360, которые способны доставлять боеголовку массой 150 кг на расстояние до 120 км. Эти поставки усилят способность РФ наносить точечные удары по целям вблизи линии фронта и позволят агрессору сохранить большую часть возможностей дальнего радиуса действия для ударов по целям в глубине Украины.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, опубликованной 13 сентября. В ведомстве напомнили, что впервые Fath-360 была публично продемонстрирована в 2020 году.

Fath-360 (также известная как BM-120) способна доставлять боеголовку массой 150 кг на расстояние до 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Ее можно разместить на разных мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет, говорится в отчете.

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В британской разведке также напомнили, что на сегодняшний день военная помощь Ирана РФ в ее войне против Украины включала поставки сотен БПЛА одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и большую поддержку в производстве российских дронов.

Поставка баллистических ракет является дальнейшим углублением военных отношений Ирана и России, отмечается в сводке.

"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность России наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят РФ сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины ", – считают в разведке Британии.

Напомним, ранее в американском Пентагоне подтвердили, что Иран передал РФ определенное количество баллистических ракет малой дальности Fath-360. Оккупационная армия может использовать их против Украины в ближайшие недели.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна из-за ранее введенных американских санкций якобы не может производить и, соответственно, продавать такое "сложное оружие", как баллистические ракеты.

Иран официально поставляет РФ баллистические ракеты и при чем здесь растерянность РФ - аналитика от Мусиенко

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