Иранские беспилотники уже на фронте: военный эксперт объяснил, изменит ли вражеское оружие течение войны

О том, спасут ли новые БПЛА российскую армию и могут ли они как-то изменить ход войны, рассказал Сергей Грабский.

Россия уже использует иранские беспилотники на войне против Украины, однако, их количество не сможет создать критическое преимущество на линии фронта.

Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире ТСН.

"Если мы говорим даже о 200-500 таких беспилотниках, на линии фронта протяженностью 1000 км они не могут представлять в целом критическую угрозу, которая могла бы переломить ход боевых действий", — отметил эксперт.

Но если говорить о тактических направлениях, говорит Грабский, безусловно, надо понимать, что это дополнительное оружие, которое математически представляет опасность.

"Сбить два беспилотника — больше работы, чем уничтожить один. Поэтому, да, это усиливает группировку русских войск. Без того, что они создадут критичное преимущество на линии фронта. Именно поэтому речь идет об оперативном искусстве, как части военной науки, для того, чтобы комплексно использовать такой новый для россиян вид боевой техники, как беспилотники, потому что они в своих военных традициях не рассматривали этот вопрос. Этому нужно еще учиться. Такое количество беспилотников может представлять угрозу, но россиянам еще нужно время, чтобы научиться использовать их эффективно", — сказал он.

Напомним, воздушные силы ВСУ подтверждают применение российской армией в Украине иранских беспилотников "Shahed 136" и других модификаций. Украинские защитники говорят, что такая цель очень сложна и для того, чтобы ее сбить, нужны дополнительные системы.

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