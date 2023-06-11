"Иранские дроны – это головная боль": Игнат объяснил, почему БПЛА все еще тяжело сбивать

Скорость самого дрона – 150 километров в час, а истребитель летит со скоростью минимум 400 километров в час.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, в чем заключается сложность во время сбивания иранских "шахедов".

Об этом шла речь в интервью Игната "Украинской правде".

Иранские дроны – это головная боль. Их все равно трудно сбивать. Когда их летит много, они используют разные маршруты, прижимаются низко к земле, их трудно достать самолетом. Потому что скорость самого дрона – 150 км/ч, а истребитель летит со скоростью минимум 400 км/ч", – сказал Игнат

По его словам, в отличие от ракеты, которую фактически невозможно сбить с пулемета, "шахеды" можно поражать стрелковым оружием. Однако сложность состоит в выявлении БПЛА

Также спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что одна из основных задач врага во время атак дронами состоит в том, чтобы истощить запас зенитных ракет украинских ПВО, а также выявить, где именно стоят зенитные ракетные комплексы.

Напомним, ранее Игнат отметил, что наличие достаточного количества и ОТРК "Гром 2" ("Сапсан") на вооружении у Украины, вероятно, могло бы в свое время помешать РФ отважиться на оккупацию регионов Украины.