Иранские дроны-камикадзе Shahed-136: что нужно знать, чтобы уберечься

Россия в понедельник, 17 октября, в кторый раз ударила по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Чтобы уберечься при атаке, необходимо знать, как распознать беспилотник и что делать, если заметили его.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как распознать дрон-камикадзе:

БПЛА имеет громкий двигатель . Его звук напоминает работу бензопилы или двигатель мопеда .

. Его звук . Летает на небольшой высоте. Сложно сбивается силами ПВО, но его легко заметить с земли.

Как действовать, если заметили дрон-камикадзе:

немедленно найдите укрытие . Пользуйтесь паркингами, цоколями или подвалами;

. Пользуйтесь паркингами, цоколями или подвалами; если вы находитесь в помещении, то воспользуйтесь правилом двух стен ;

; находитесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги ;

; держитесь как можно дальше от военных объектов, мест скопления людей и объектов критической инфраструктуры ;

; не оставайтесь в транспорте и на открытых участках;

арки, подвалы панельных домов, подъезды, лестничные площадки, автозаправки не подходят для укрытия ;

; увидев перемещение дрона-камикадзе, звоните по номеру 102 ;

; не приближайтесь, не прикасайтесь и не снимайте места попадания или сбитые БПЛА.

Напомним, утром 17 октября российская армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. В результате попадания по жилому дому погибли четыре человека. Одна из жертв была на шестом месяце беременности.

Киев под ударом: Виталий Кличко о последствиях атаки 17 октября

Читайте также: