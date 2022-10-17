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Иранские дроны-камикадзе Shahed-136: что нужно знать, чтобы уберечься

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Иранские дроны-камикадзе Shahed-136: что нужно знать, чтобы уберечься

Фото: Associated Press

Как защититься от иранских дронов-камикадзе.

Россия в понедельник, 17 октября, в кторый раз ударила по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Чтобы уберечься при атаке, необходимо знать, как распознать беспилотник и что делать, если заметили его.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как распознать дрон-камикадзе:

  • БПЛА имеет громкий двигатель. Его звук напоминает работу бензопилы или двигатель мопеда.
  • Летает на небольшой высоте. Сложно сбивается силами ПВО, но его легко заметить с земли.

Как действовать, если заметили дрон-камикадзе:

  • немедленно найдите укрытие. Пользуйтесь паркингами, цоколями или подвалами;
  • если вы находитесь в помещении, то воспользуйтесь правилом двух стен;
  • находитесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги;
  • держитесь как можно дальше от военных объектов, мест скопления людей и объектов критической инфраструктуры;
  • не оставайтесь в транспорте и на открытых участках;
  • арки, подвалы панельных домов, подъезды, лестничные площадки, автозаправки не подходят для укрытия;
  • увидев перемещение дрона-камикадзе, звоните по номеру 102;
  • не приближайтесь, не прикасайтесь и не снимайте места попадания или сбитые БПЛА.

Напомним, утром 17 октября российская армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. В результате попадания по жилому дому погибли четыре человека. Одна из жертв была на шестом месяце беременности.

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