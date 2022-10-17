Иранские дроны-камикадзе Shahed-136: что нужно знать, чтобы уберечься

Как защититься от иранских дронов-камикадзе.
Россия в понедельник, 17 октября, в кторый раз ударила по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Чтобы уберечься при атаке, необходимо знать, как распознать беспилотник и что делать, если заметили его.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Как распознать дрон-камикадзе:
- БПЛА имеет громкий двигатель. Его звук напоминает работу бензопилы или двигатель мопеда.
- Летает на небольшой высоте. Сложно сбивается силами ПВО, но его легко заметить с земли.
Как действовать, если заметили дрон-камикадзе:
- немедленно найдите укрытие. Пользуйтесь паркингами, цоколями или подвалами;
- если вы находитесь в помещении, то воспользуйтесь правилом двух стен;
- находитесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги;
- держитесь как можно дальше от военных объектов, мест скопления людей и объектов критической инфраструктуры;
- не оставайтесь в транспорте и на открытых участках;
- арки, подвалы панельных домов, подъезды, лестничные площадки, автозаправки не подходят для укрытия;
- увидев перемещение дрона-камикадзе, звоните по номеру 102;
- не приближайтесь, не прикасайтесь и не снимайте места попадания или сбитые БПЛА.
Напомним, утром 17 октября российская армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. В результате попадания по жилому дому погибли четыре человека. Одна из жертв была на шестом месяце беременности.
Читайте также: