Иранские дроны могут долетать до Киева: Жданов объяснил, почему оккупанты атаковали именно Белую Церковь

Оккупанты ударили иранскими дронами именно по Белой Церкви через расположенный там большой военный городок.

Дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 могут долетать не только в Киевскую область, но и в саму столицу. Что касается удара по Белой Церкви, то ее россияне взяли за цель из-за расположенного там большого военного городка.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью "УНИАНу".

"Конечно, могут", – ответил он на вопрос о способности дронов долетать до Киева.

"Говорят, что этот Shahed-136 может лететь до двух тысяч километров. Я не знаю, откуда столько топлива, на мой взгляд, это очень завышенные показатели. Но я Вам даже географически скажу – Белая Церковь находится не намного южнее Киева. И если действительно дроны прилетели со стороны Беларуси, так они Киев пролетели", – заметил эксперт.

Он также прокомментировал, почему российские военные нанесли удар не по столице, хотя вполне могли это сделать.

"Киев ничем не отличается от других городов Украины. Единственное, что мы сделали, это усилили систему ПВО по всей стране за счет поставок нам в том числе систем С-300 от наших партнеров. Мы увеличили плотность ПВО. Чем выше плотность ПВО, тем лучше она срабатывает", – рассказал Жданов.

Что касается Белой Церкви, то ударом по ней захватчики могли продемонстрировать, что дроны-камикадзе могут пролетать мимо Киева.

"В Белой Церкви довольно большой военный городок, который, наверное, больше интересует Российскую Федерацию. Я думаю, что именно поэтому она могла стать целью. А второе – может, они специально показали, что они в состоянии пролетать мимо Киева, и не факт, что следующая атака не попытается завернуть в Киев", – предположил военный эксперт.

Кроме того, он рассказал, как работает украинская система ПВО, когда приходится сбивать дроны иранского производства.

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"Я так понимаю, что первый удар, как всегда, получается внезапным более или менее у них и, соответственно, мы часть этих дронов пропускаем. А уже начиная со второго, мы сбиваем. В эту же ночь над Одессой два "мопеда" – минус, два таких дрона мы сбили. То есть в Одессе ПВО хорошо работает. Я думаю, что уже со второго огневого налета ПВО будет работать и в Белой Церкви, и в других городах", – пояснил Жданов.

Напомним, в ночь на 5 октября оккупанты с юга Украины нанесли удар шестью дронами-камикадзе по городу Белая Церковь, атаковав инфраструктуру. Повреждены три здания. На месте попаданий возникло возгорание. В то же время удалось сбить шесть таких дронов.

В результате атаки по Белой Церкви пострадал один человек.

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