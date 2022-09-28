Иранские дроны против ВСУ: эксперт объяснил, чем опасно новое оружие оккупантов

Иранские дроны-камикадзе Shahed 136, которые начали использовать оккуупанты, являются довольно серьезным оружием. Украинские силы ПВО будут вынуждены тратить свой не слишком большой запас ракет, чтобы справиться с ними.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

"На самом деле оружие довольно серьезное, Shahed 136 — это дрон-камикадзе, имеющий довольно тяжелую боевую часть в 40 кг. Напомню, что 152-мм снаряд тоже имеет примерно такой вес. Это действительно оружие, которое может наносить и в эту минуту, к сожалению, наносит нам некоторый урон. Однако, на мой взгляд, оно никоим образом не переломит ход этой войны. Не сомневаюсь, что буквально через неделю-другую наши силы ПВО отработают качественные алгоритмы, как их перехватывать", — заявил Черник.

Как отметил военный эксперт, единственный довольно болезненный момент – "на них придется тратить и так недостаточно большой запас наших ракет".

"Наши ракеты, предназначенные для сбивания больших воздушных целей, будут вынуждены перенацеливаться на малые", — пояснил он.

В то же время эксперт убежден, что поставка современных систем ЗРК класса NASAMS позволит Украине нарастить защиту своего неба до уровня 90%.

"Рано или поздно и эта угроза будет ликвидирована. Но какое-то время нужно будет очень тщательно относиться к этому "гудению мопеда" в воздухе", — подчеркнул он.

На вопрос, сколько закупили у Ирана этих беспилотников, Черник ответил:

"Невозможно это сказать. Такие оружейные сделки носят исключительно тайный характер. Но думаю, что несколько сотен единиц у них может быть. Не думаю, что идет на тысячи".

Стоит отметить, что российская армия в ночь на 27 сентября снова атаковала Одесщину тремя дронами-камикадзе. 26 сентября Россия также атаковала Одесскую область дронами. Один был уничтожен силами противовоздушной обороны, два — попали в объект военной инфраструктуры. Также Россия атаковала Николаев тремя иранскими дронами, они были сбиты.

Военный эксперт Петр Черник рассказал, за что оккупанты мстят Одессе атаками беспилотников.

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