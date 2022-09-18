Иранские дроны Shahed-136 станут серьезной угрозой военным и технике ВСУ — WSJ

РФ уже начала использовать иранские дроны под видом собственных.

Иранские беспилотники, которые начала использовать Россия, могут доставить значительные хлопоты украинской армии.

Об этом сообщили в WSJ.

На прошлой неделе над украинскими бронетанковыми и артиллерийскими позициями на северо-востоке Харьковской области начали появляться беспилотники с дельтовидным крылом Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и переименованные в "Герань-2".

По словам украинского командира Родиона Кулагина, только в зоне действия его бригады иранские беспилотники, обычно летающие парами, а затем врезающиеся в свои цели, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР.

Напомним, министерство обороны Великобритании в обновленной разведке с 14 сентября также заявило о высокой вероятности, что Россия впервые развернула иранские беспилотники в Украине. Отмечая, что Shahed-136 имеет заявленный радиус действия 2500 километров, похоже, что Москва использует эти беспилотники для тактических ударов вблизи линии фронта, а не для уничтожения более стратегических целей в глубине украинской территории.

В Украине производят собственные беспилотники: что они умеют и в чем преимущество - Владимир Яценко

Читайте также: