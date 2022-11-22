Иранские дроны собирают из американских и европейских деталей — The Wall Street Journal

Дроны, предоставляемые России Ираном, собраны из деталей США и стран Европы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Новые данные разведки, собранные из сбитых иранских беспилотников в Украине, показывают, что большинство частей самолетов производятся компаниями в США, Европе и других союзных государствах, что вызывает беспокойство среди западных чиновников и аналитиков и побуждает правительство США к расследованию.

3/4 компонентов БПЛА – американские. Такие выводы были сделаны после изучения уцелевших беспилотников "Mohajer-6".

Согласно отчету Украины, более 200 компонентов были идентифицированы, из них более сотни было изготовлено в США, а еще треть — в Японии.

В США затруднились дать ответ о происхождении этих компонентов.

"Приоритетом является понимание того, как посторонние детали попадают в иранские беспилотники", — сказал основатель вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт.

В МИДе подтвердили, что украинские разведчики действительно встречались с иранскими коллегами и общались о дронах, которые страна предоставляет РФ и предупредили, что последствия сотрудничества с Россией будут несопоставимыми с возможной выгодой.

Накануне спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вряд ли Россия сможет быстро запустить производство этих дронов.

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