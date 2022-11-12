Иранские ракеты и как от них защититься: военная разведка дала ответ

По данным военной разведки Украины, летом этого года был заключен контракт РФ с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц.

Из-за санкций, влияющих на производство оружия, у РФ есть дефицит современных вооружений. Поэтому Россия пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев.

О поступлении иранских вооружений в Россию в эфире Военного телевидения Украины рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

"Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других структур, которые настойчиво работают, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасно снабжение ираном вооружений в Россию. Есть практические результаты — после демонстрации реальных доказательств "Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа на этом направлении продолжается", — отметил он.

#ГУРинформирует ‼️Иранские ракеты и как от них защититься #ГУРинформирует ‼️Иранские ракеты и как от них защититься ▪️О поступлении иранских вооружений в Россию в эфире Военного телевидения Украины рассказал представитель ГУР МО Украины ▪️Что представляют собой иранские баллистические ракеты, почему пути не хватает своих и насколько помогут нам ПВО, если тегеран передаст кремлю ракетное вооружение – в программе Военного телевидения Украины Под прицелом рассказали представители структурных подразделений отечественного войска. В частности, представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий отметил: “По данным военной разведки Украины летом этого года был заключен контракт России с ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц. Из-за влияния санкций, влияющих на производство вооружений, в России есть дефицит современных вооружений. Поэтому рф пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев. Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию. Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасно снабжение ираном вооружений в Россию. Есть практические результаты – после демонстрации реальных доказательств иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений россии. Активная работа в этом направлении продолжается”. Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Суббота, 12 ноября 2022 г.

Напомним, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что Иран пока не передал России свои баллистические ракеты. Если бы это произошло, то оккупанты уже обстреливали бы ими украинскую энергетическую инфраструктуру.

Преступное сотрудничество - Иран готовится послать России тысячу беспилотников и ракет

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