Иранские "шахиды" уязвимы к морозам, но РФ могла их модернизировать — эксперт рассказал, как именно

Оккупанты могли усовершенствовать иранские дроны-камикадзе Shahed, чтобы применять их во время морозов.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает FREEДОМ.

По его словам, дрон иранского производства имеет уязвимую топливную систему к низким температурам.

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"Мы видим, что Shahed-136 был использован при достаточно низких температурах: минус 9 – минус 10 было на момент налета. То есть не исключено, что оккупанты из второй партии "шахидов" провели дополнительную модернизацию, то есть внесли какие-то изменения в топливную систему. Думаю, что останки уничтоженных дронов об этом более подробно расскажут после того, как наши специалисты изучат их", — предположил эксперт.

Коваленко отметил, что между массовыми атаками иранскими дронами была определенная пауза. Эксперт не исключает, что в течение этого времени россияне занимались модернизацией иранских "мопедов".

"То есть мы видим, что сейчас используется именно вторая партия, в основном. Не исключено, что эта пауза была израсходована именно на то, чтобы провести определенные изменения в самой архитектуре дронов и особенно их топливной системы", — говорит аналитик.

Также он пояснил, что оккупанты применяют тактику "роя", запуская много беспилотников вместе.

"Это можно даже сопоставить с теми массированными ракетными ударами, которые осуществлялись по территории Украины в последнее время. Но, по сути, это прорыв противовоздушной обороны… Пять дронов все же смогли пройти противовоздушную оборону. Это недостаточно высокий показатель, но, тем не менее меньше, какой-то определенный эффект имел", — сказал эксперт.

Напомним, что 19 декабря армия России в очередной раз атаковала Украину иранскими беспилотниками. После этой атаки в некоторых областях снова ввели аварийные отключения электричества.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Иран передал России новую партию дронов — 250 Shahed-136.

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