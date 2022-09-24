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"Ирану этого не простят": российская атака с использованием иранских дронов получит реакцию Запада — Арестович

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"Ирану этого не простят": российская атака с использованием иранских дронов получит реакцию Запада — Арестович

Фото: Associated Press

Советник Офиса президента Украины назвал причины, заставившие россиян использовать иранские беспилотники, и спрогнозировал последствия их применения.

Военный эксперт и советник главы ОП Алексей Арестович считает, что атака российской армии на украинские города с использованием БПЛА иранского производства еще получит должную реакцию от Запада.

Об этом он говорил в пятницу, 23 сентября, в разговоре с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович напомнил, что сегодня во время атаки российских оккупантов украинскими средствами ПВО были сбиты 6 иранских беспилотников.

"Это может означать две вещи: [россияне] начали экономить ракеты или начали опробовать новые средства поражения и наши способы реакции на них", — отметил он.

Кроме того, эксперт спрогнозировал реакцию Запада на поставку Ираном России оружия, которое используется в боевых действиях в Украине.

“То, что Иран навязался помогать России, на Западе очень хорошо отметили, особенно в Соединенных Штатах поставили "в зачет", и будет реакция. Какой она будет мы поймем чуть позже. Но Ирану этого просто так не простят”, — подчеркнул Арестович.

Напомним, после того, как российские оккупанты применили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

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