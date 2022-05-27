Ирина Билык довела до слез песней для тех, кто ждет с войны своих любимых

Украинская певица Ирина Билык выпустила новую песню "Кордони".
Композицию исполнительница посвятила тем, кто ждет с войны своих любимых.
"Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это бурное время и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых", – прокомментировала знаменитость.
В комментариях пользователи писали, что новинка растрогала их до слез.
- Текут слезы... За нашу страну, за наших воинов, которые уже никогда не вернутся в свои семьи...
- Очень трогательно, чувственно! Прекрасная, нежная песня! Обожаю сказочное сочетание музыки, голоса Ирины и слов! Это невероятно!
- Эти стихи и музыка невероятно отражают состояние моей души. Это прямое попадание песни в сердца миллионов украинцев!
Напомним, Ирина Билык впервые показала, что российские оккупанты сделали с ее домом. Дом артистки расположен в коттеджном городке в селе Березовка Бучанского района.
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