Ирина Билык довела до слез песней для тех, кто ждет с войны своих любимых

Украинская певица Ирина Билык выпустила новую песню "Кордони".

Композицию исполнительница посвятила тем, кто ждет с войны своих любимых.

"Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это бурное время и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых", – прокомментировала знаменитость.

В комментариях пользователи писали, что новинка растрогала их до слез.

Текут слезы... За нашу страну, за наших воинов, которые уже никогда не вернутся в свои семьи...

Очень трогательно, чувственно! Прекрасная, нежная песня! Обожаю сказочное сочетание музыки, голоса Ирины и слов! Это невероятно!

Эти стихи и музыка невероятно отражают состояние моей души. Это прямое попадание песни в сердца миллионов украинцев!

Напомним, Ирина Билык впервые показала, что российские оккупанты сделали с ее домом. Дом артистки расположен в коттеджном городке в селе Березовка Бучанского района.

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