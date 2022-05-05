Ирина Билык о том, как российские оккупанты лазили в ее доме: "Ели сколько хотели, плавали в бассейне"

Ирина Билык о том, как российские оккупанты лазили в ее доме: "Ели сколько хотели, плавали в бассейне"

Украинская певица Ирина Билык рассказала о том, как российские оккупанты залезли в ее дом и что там творили.

Дом артистки расположен в коттеджном городке в селе Березовка Бучанского района. По словам Билык, когда началась полномасштабная война, она вместе с 5-летним сыном Табризом была дома. В пять утра звезда услышала взрывы прямо рядом с домом и решила немедленно ехать, говорится в программе "Утро с Украиной".

Ирина Билык с сыном Табризом / instagram.com/bilyk_iryna

По словам Билык, их из городка вывезла ее кума, тоже убегавшая вместе с детьми. О том, что российские войска залезли в ее дом, Билык узнала из чата своего коттеджного комплекса:

"Выгнали всех людей из городка. Когда выходили, им сказали: "Не закрывайте дома, потому что мы выбьем все двери и будем искать еду". Они уже ели сколько хотели. Они уже там такое делали. Когда зашел мой помощник, уже больше месяца прошло, как они там жили. Так они там и плавали в бассейне, и все, что можно, и аппаратуру, все мои вещи, фото детства", — сказала исполнительница, не сдерживая слез.

Как известно, недавно Ирина Билык рассказала, что ей, как и многим украинцам, некуда возвращаться. Также артистка сообщила, что она стала послом Музея "Голоса мирных", в котором собраны историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Читайте также: