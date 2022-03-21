Ирина Федишин и Евгений Хмара выступили для беженцев во Львове: "Я пела, а люди плакали"

Артистка призналась, что еще никогда не видела столько слез во время своего выступления.

Певица Ирина Федишин спела в центре беженцев во Львове.

Прямо посреди зала, где спят вынужденные переселенцы, артистка исполнила свои песни под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

Ирина Федишин и Евгений Хмара / instagram.com/irynafedyshyn

Как сообщил корреспондент ТСН, у многих беженцев появились слезы на глазах. Говорят, им сложно, потому что далеко от своих домов, но объединяет их всех вера в скорую победу украинских воинов.

В завершение концерта все вместе спели гимн Украины.

Ирина Федишин и Евгений Хмара / instagram.com/irynafedyshyn

"Сегодня для меня был непростой день. Я не забуду его никогда. Встретилась с людьми, которые приехали с горячих точек. Столько слез во время своего выступления я еще не видела. Трудно… Столько боли в глазах людей, покинувших свой дом, неизвестно есть ли еще тот дом, но самое трудное, что многие из них потеряли родных, и эта боль выходила со слезами, я пела, а люди просто плакали…" – написала звезда.

Ирина Федишин и Евгений Хмара / instagram.com/irynafedyshyn

Кроме того, знаменитость поблагодарила Евгения Хмару за этот творческий тандем, чтобы поддержать людей. Ирина поделилась, что они только один раз прорепетировали и сразу все воплотили в жизнь.

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