Ирина Горовая рассказала, как в ее подвале жили 30 человек во время обстрелов в Киевской области

Ирина Горовая рассказала, как в ее подвале жили 30 человек во время обстрелов в Киевской области

Украинская продюсер и соучредительница MOЗGI GROUP Ирина Горовая рассказала, как в первые дни полномасштабной войны в ее подвале жили 30 соседей с детьми.

О том, как знаменитость приютила людей и как ехала за границу с родными, она рассказала в интервью Славе Демину.

Так, Ирина поделилась, что ее дом расположен недалеко от Киева. Впрочем, к счастью, российские оккупанты не дошли до ее населенного пункта.

"У меня недалеко Васильков, Жуляны, Глеваха. Все пролетало мимо меня, я видела и вертолеты, и самолеты, и технику. Сначала мы думали, что это вражеские, потом поняли, что это наши. Но, конечно, это было очень страшно. У меня большой подвал, там многие соседи с детьми ночевали. Где-то 30 человек было", – поделилась Горовая.

Продюсер добавила, что она с семьей оставалась дома до тех пор, пока не взорвалась нефтебаза в Василькове.

"У меня было время помогать ТРО, много дел мы делали. Но когда под носом это взорвалось, я поняла, что пора ехать, надо родителей и детей вывозить", – добавила она.

Знаменитость отметила, что на тот момент ее дочь Наталья находилась в Грузии, поэтому Ирина взяла сына, родителей и подругу с маленьким ребенком и вывезла их за границу.

Сейчас дети до сих пор находятся в Европе, тогда как Ирина вернулась в свой дом.

Напомним, Ирина Горова рассказала, что получают из благотворительных концертов выступающие на них звезды. Артисты участвуют в таких мероприятиях по собственному желанию.

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