Ирина Верещук ответила, что делать гражданским, которые живут на оккупированных территориях

Ирина Верещук ответила, что делать гражданским, которые живут на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения украинские военные героически защищают страну от оккупантов, однако военным РФ все же удалось захватить определенные территории Украины.

Под российской оккупацией остались жить гражданскими, некоторые смогли эвакуироваться.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что же делать тем, кто живет под российской оккупацией.

Министр советует гражданским выезжать на подконтрольную территорию Украины. По ее словам, это не просто, но она советует искать возможные пути для эвакуации. Также Верещук отметила, что не стоит брать российские паспорта.

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"Во-первых, переезжать на подконтрольную территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Потому что, наконец, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детях. Во-вторых, не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", – отметила Верещук.

Напомним, недавно луганским патрульным удалось спасти 31 человека из Лисичанска. Сначала стражи порядка ехали за семью местными жителями, но благодаря разговору на эвакуацию согласились еще 24 человека.

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