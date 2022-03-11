Ирина Верещук сообщила, где оккупанты сорвали эвакуацию мирного населения 11 марта

Вице-премьер отметила, что сегодня был сложный день.

Вицепремьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, где сегодня не удалось осуществить эвакуацию мирного населения.

"По маршруту из города Изюм, Харьковской области, в город Лозовая, который должен был идти Изюм-Малая Комышеваха-Барвинково-Близнецы-Лозовая не удалось отправить автобусы, они вынуждены были развернуться и поехать обратно в город Лозовая. Так как российские войска, не придерживаясь режима соблюдения огня, обстреляли из минометов дорогу на подъезде к Изюму и, к сожалению, эвакуация местных жителей и поставка гуманитарного груза на данный момент невозможна.

По маршруту из сел Андреевка и Микуличи, Киевской области, в Житомир. Это должен быть маршрут Андреевка-Липовка-Макаров-Небелица-Ставище-Кочеров-Коростышев-Глубочица-Житомир. 12 автобусов, которые были направлены в город Белогородка Киевской области, прибывшие в населенный пункт, так как мы и договаривались, Немышаево, для проезда в село Микуличи, были остановлены на блокпосте российскими вооруженными силами. Им было приказано развернуться и уехать. При этом военные сказали, что у них нет команды пропустить колонну автобусов для эвакуации людей. Я хочу сказать, что это не соответствует действительности, потому что этот маршрут был заявлен, Красный крест подготовил ответ, в котором указал, что россияне подтвердили готовность открыть гуманитарный коридор именно в этом направлении.

По марштуру из города Макаров Киевской области в Житомир через населенные пункты Макаров-Небелица-Ставище-Кочеров-Коростышев-Глубочица-Житомир был нарушен режим прекращения огня со стороны российских вооруженных сил по этому маршруту. Эвакуация людей тоже не произошла.

По маршруту из города Бородянка Киевской области в Житомир Бородянка-Песковка-Малин-Радомышель-Житомир также был нарушен режим прекращения огня со стороны российских вооруженных сил по этому маршруту. И, к сожалению, эвакуации не произошло.

Не произошло сегодня эвакуации и из Волновахи, Донецкой области, в направлении города Покровск", – сообщила Верещук.