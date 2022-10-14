IRIS-T уже на южном фронте: в Воздушных силах рассказали, как новые системы ПВО помогут Украине

Тех систем противовоздушной обороны, которые есть у Украины, крайне недостаточно, поэтому решение западных партнеров предоставить их значительно поможет в войне против России.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что после массированных ракетных обстрелов россиян по Украине и постоянного использования дронов-камикадзе страны Запада решили предоставить ВСУ больше систем противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Новости хорошие. Мир отреагировал на то, что произошло за эту неделю: массированный ракетный удар, беспрецедентная работа нашей противовоздушной обороны, зенитные войска и другие силы обороны отработали так, что действительно возбудили реакцию общества. Тех систем, которые мы сейчас имеем, очень- очень мало, мы не можем такое государство как Украина перекрыть этими средствами. Сегодня многие страны вызвались помочь этими средствами ПВО", – отметил он.

Игнат также добавил, что потребуются еще усилия, чтобы интегрировать эти ПВО в украинскую систему.

"Понятно, что не так просто будет их интегрировать в нашу систему, но понятно, что они смогут поступить не только в Воздушные Силы, но и в противовоздушную оборону Сухопутных войск, усилить определенные направления там. Особенно, что касается работы против дронов-камикадзе, которые сегодня заполонили наше пространство. Все средства, которые у нас есть нужно использовать, действует против дронов даже истребительная авиация. Будем сбивать всем, чем есть, и ждем от партнеров новых поступлений", – говорит он.

Также он прокомментировал предоставление Германией комплекса IRIS-Т.

"Что касается IRIS-Т. Это комплекс той модификации, которой в мире вообще еще нет. Германия поставляет его первым в Украину. Уже эта система работает в Вооруженных Силах где-то там на южном направлении. Ожидаем остальные системы, которые должна поставить нам Германия. И скажем так, Германия уже сама должна быть заинтересована в том, чтобы нарастить свое производство установок, ракет. Действительно IRIS-Т – хорошая система. Она хоть и не дальнобойна, но очень перспективна., – говорит спикер.

Он также отметил, что у западных партнеров нужно просить больше NASAMS.

"NASAMS – это уже проверенный комплекс, имеющий хороший авторитет в мире, на вооружении 12 стран, и с ним будет легче по его поставкам в Украину, потому что он есть, ракеты к нему есть в достаточном количестве у США. Надо просить те страны, у которых он на вооружении, помочь Украине тем количеством, которым они могут, чтобы усилить уже существующую нашу ПВО", – отметил Игнат.

Помощь Украине

Министры обороны стран НАТО провели в Брюсселе шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Мероприятие поддержало предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, правительство Германии ранее приняло решение предоставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, первый из которых уже прибыл к месту назначения.

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине ракеты в системы противовоздушной обороны NASAMS. Они могут сбивать крылатые ракеты, запускаемые Россией.