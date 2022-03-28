Ирпенцы, не выехавшие из города, голодают и погибают под вражескими обстрелами

Военные говорят, что готовы вывозить желающих в любое время, когда тихо.

Люди Ирпеня больше месяца живут под постоянными артиллерийскими и минометными атаками и воздушными бомбардировками, они хоронят умерших прямо во дворах домов. А еще там остается немало людей, которые по разным причинам и обстоятельствам категорически отказываются покидать расстрелянный город.

Об этом говорится в ТСН.

С начала весны люди жили под землей, в подвале собственного частного дома в Ирпене. Но и там, признаются – не чувствовали себя в безопасности. Большинство соседей выехали, как только рашисты начали обстреливать город из артиллерии. Это супруги, об эвакуации задумались только сейчас. Три дня назад, не ходящая свекровь, умерла. Тело, в пакете просто положили в погреб, упаковали чемоданы и не успели сесть в авто, как начался очередной обстрел.

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Более месяца русского нашествия в Украину здесь, в Ирпене взрывалось и разрывалось все: от минометных мин и тяжелых снарядов до авиационных бомб и ракет. Но вот содержание всего этого разрушения остается непонятным: ни одного, какого-нибудь более или менее значимого стратегического объекта здесь в Ирпене нет – сама жилая застройка. И, создается впечатление, что в какой-то момент, россияне просто начали шаг за шагом уничтожать, все на своем пути.

Вражеские артиллерийские атаки и пехотные штурмы здесь не прекращаются ни днем ни темной порой. «Они могут с утра начать обстрел или наступление какое-то, могут ночью. Ну, каждую ночь они обстреливают, – говорит военный.

В перерывах между боями, отражением вражеских атак и контрнаступлениями, говорит Вольт, он с собратьями объезжают освобожденные от оккупантов улицы Ирпеня. «Людей осталось достаточно. Мы вывозим в любое время, когда есть возможность, коридоры и когда у нас нет боев. Некоторые не хотят покидать свои дома. А некоторые обращаются к нам, мы помогаем их вывозить в Киев», — рассказывает Вольт.

Наши воины убеждают людей при всех трудностях не хотят уезжать. Тем, кто категорически отказывается помогают продуктами и водой, но уберечь от вражеских снарядов с минами всех не удается.

Виктор со своей соседкой — под открытым небом, под эхо артиллерийских разрывов, поминали сразу двоих. «Не уезжаем – у нас здесь десять кошек. Дочь похоронил недавно. А это соседка умерла от взрывной волны – похоронили там», – рассказывает местный.

Ему – 75. Уверяет, прожил не плохую жизнь, а покидать родину теперь, не видит никакого смысла. На постоянные взрывы и свист мин, признается, уже перестал обращать внимание.

Как живут люди в Ирпене под постоянными атаками и бомбардировками российских оккупантов

Свежее последствие артиллерийской очередной атаки. Вдруг пара выходов артиллерийских снарядов и один из них попал в жилой дом. Но и то, не самое плохое, что выпало на долю мирных местных жителей в марте 2022 года. «Мы заходили в наше ЖК, не было мужчины. Выходили – он лежит! Ну как-то так», – говорят люди.

Как именно погиб накануне, под открытым небом — тот мужчина, о котором рассказывают беженцы из Ирпеня, пока неизвестно. Постоянный вражеский огонь, не позволил унести тело с дороги. В то же время, остальных — полдесятка гражданских, во дворе одного из жилых комплексов Ирпеня, решетские ублюдки — хладнокровно расстреляли.

Тела погибших сейчас лежат прямо на линии огня. И их тоже пока нельзя унести. В Ирпене, Буче и Гостомеле, говорят наши военные, путинские изверги неоднократно устраивали ловушки, минуя тела погибших. Покидая собственный, разбитый дом, Ирина не скрывает: просила небо о неотвратимой мести для россиян.

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