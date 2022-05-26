Ирпенцы с многоэтажки не ждут выплат и взялись собирать средства по миру для восстановления своего дома

Ирпенцы с многоэтажки не ждут выплат и взялись собирать средства по миру для восстановления своего дома

Программы восстановления или компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество пока находятся в разработке, однако жители одной из многоэтажек в городе героев Ирпени сидеть и ждать помощи не стали.

Жители приступили к работе и собственными силами уже возобновили коммуникации, электричество и расчистили завалы. Главная проблема – крыша, которая выгорела. Для сбора средств жильцы открыли специальный счет, говорится в ТСН.

«Здесь была мебель, здесь диван, здесь компьютер, здесь телевизор, там была кухня, холодильник. Все сгорело дотла», — показывает Виталий квартиру своей сестры, которая успела пожить здесь меньше месяца, пока не пришли россияне.

В начале марта эта ирпенская многоэтажка оказалась в эпицентре боевых действий. Улицу Киевскую оккупировали русские солдаты. Убивали людей, мародерили и цинично расстреливали дома танками и минометами.

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К началу активных боевых действий жители этого жилищного комплекса успели уехать. А вернувшись, ужаснулись увиденному. Юрий уже успел убрать в квартире, однако квартирой теперь это сложно назвать. Все что осталось от нее – только на фотографиях.

Но жильцы дома жаловались не долго и сразу приступили к работе. Сначала расчистили территорию от завалов, сожженных автомобилей и разбитого стекла. Потом взялись за коммуникации – поменяли трубы канализации, водоснабжения и электропроводку. Закопченные подъезды и коридоры чистят от сажи.

Для спасения дома жители открыли специальный счет, на котором собирают деньги по всему миру. Сначала взялись за металлолом, который сдадут.

На четвертом этаже, где дыра в стене, жила молодая семья. И сейчас мама с двумя детьми в немецком Мангейме. Женщина – специалист в сфере лактации и детского питания. Решила дистанционно продолжить работу и помогать спасать свой дом. Пока дети играют, она записывает видеорекомендации. Затем это видео будет приобщаться к своим онлайн консультациям. Средства за ее работу идут сразу на счет ОСМД. «Не мне оплачивают участники, я вообще не проверяю, заплатил ли участник. У кого есть желание и возможность перечислить 5-10 грн и поддержать нашу инициативу – это уже классно», – утверждает она.

Самая большая проблема этого дома – кровля. Она сгорела вместе с деревянным перекрытием. Для восстановления нужно около 8 млн гривен. Государственная программа для таких проектов только разрабатывается.

Как жители Ирпеня самостоятельно восстанавливают город

«Еще нет программы по капитальному ремонту, Офис президента еще разрабатывает программу, мы ждем ее. Мы собираем информацию от людей работающих экспертов. Если есть возможность восстанавливать, мы советуем это делать», — говорит секретарь Ирпенского горсовета Анжела Макеева.

Киевщине выделили 400 млн гривен на текущий ремонт окон, дверей и латания крыш. Однако только Ирпеню нужно 1 млрд долларов для восстановления инфраструктуры города. Для реконструкции и строительства жилья по всей Украине понадобятся сотни миллиардов. Быстро их не получить, а потому спасать свой дом нужно уже сейчас.

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