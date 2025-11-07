«Ищем ботанов, а не тигров»: Мадяр оригинально призвал присоединяться к Силам Беспилотных Систем «умных и рукастых»

Реклама

Командующий Сил Беспилотных Систем Роберт «Мадьяр» Бровди опубликовал оригинальный ролик, который призывает присоединяться к СБС гражданских без боевого опыта.

«Мы ищем не только «рексов». Нам нужны и ботаны: головастые, и рукастые. И не обязательно, чтобы два в одном. Ищем и тех, кто никогда не держал автомата, только «мышь». Тех, кто будет воевать, не отрываясь от монитора или планшета. Нужны те, кто с помощью дронов будет на расстоянии упорно давить «хробачню». Ну, то есть с огнем в глазах и ненавистью к врагу. Такие же классные, как наши побратимы и посестры в этом видео, которые уже присоединились к СБС. Хватит бегать от армии. Летай! Присоединяйся к Силам Беспилотных Систем! Ты нужен здесь и сейчас. Ты будешь служить там, где выберешь, и тем, кем выберешь лично», - написал Мадяр у себя в телеграмм-канале.

Кроме того, Мадяр заявил, что в течение первой недели после открытия нового набора СБС уже получили почти 5 тысяч заявок.

«4954 заявки на вступление в СБС получено в течение первой недели. По одной заявке каждые 2 минуты с момента старта. Без розовых очков. Полтора года назад, при наборе тогда еще в 414-й отдельный полк «Птахи Мадяра» показатель желающих составлял 50 человек на место, и мы набирали лишь несколько сотен человек. Теперь речь идет о 15 000+ в интересах целого рода войск -12 подразделений Сил Беспилотных Систем. Времена изменились, а война продолжается», – написал командующий СБС.

Напомним, недавно Мадяр заявил о расширении СБС до 5% от количества Сил обороны и безопасности Украины и объявил масштабный набор рекрутов: 12 подразделений открыли более 15 тысяч вакансий, половина которых – специальности из мирной жизни. На сегодняшний день СБС составляют лишь 2% от войска, однако каждая третья уничтоженная вражеская цель находится на их счету.

Ознакомиться с вакансиями и присоединиться к СБС можно по ссылке

https://usforces.army/?utm_source=kk&utm_medium=website

Или оставить заявку по телефону: 0 800 207 332

Ролик изготовлен на волонтерских началах украинскими компаниями и художниками. Автор идеи и текста – Александр Коптев. Режиссер – Максим Тужилин. «K&K Group» - Игнат Коробко, Александр Копыл, Виталий Варбанец. «BelkaStrelkа» – Юрий Белый, Александр Коптев.