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"Ищем останки воинов в свиных фекалиях" - ужасная правда от волонтера
Юков рассказал, что одичавшие свиньи, бежавшие из заброшенных ферм и хозяйств селян, бегают развалинами уничтоженных сел и питаются телами павших военных.
Руководитель поискового отряда «Плацдарм» Алексей Юков рассказал жуткие факты о поиске останков павших украинских военных.
Об этом он сказал в интервью “Гвара Медиа».
«Домашние свиньи съедают человека полностью. Ничего не остается. Если, например, дикие свиньи — они погрызут что-то и бросают. Домашняя свинья съедает человека полностью. И потом в этих фекалиях мы выискиваем останки людей. И всю эту территорию обыскиваем, где свиньи опорожнялись», — говорит Юков.
Руководитель «Плацдарма» призывает эвакуируемых людей не выпускать своих домашних свиней на произвол судьбы. Их нужно либо вывезти тоже, либо — как бы жестоко это ни звучало — застрелить, чтобы не создавать угрозу для украинских бойцов.
«Были случаи, когда (одичавшие свиньи — Ред.) нападали прямо на людей. В частности, на раненых бойцов. Чувствовали запах крови и нападали. Это очень опасно — выпускать свиней. Нужно либо забирать с собой, либо сразу уничтожать», — говорит Юков.
Внимание — это видео содержит шокирующую информацию о поиске и идентификации тел погибших военных.
Напомним, что 28 марта в Украину вернули тела 909 погибших воинов, защищая родную землю.