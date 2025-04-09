"Ищем останки воинов в свиных фекалиях" - ужасная правда от волонтера

Волонтер Алексей Юков / Скриншот из youtube-канала «Гвара Медиа»

Реклама

Руководитель поискового отряда «Плацдарм» Алексей Юков рассказал жуткие факты о поиске останков павших украинских военных.

Об этом он сказал в интервью “Гвара Медиа».

«Домашние свиньи съедают человека полностью. Ничего не остается. Если, например, дикие свиньи — они погрызут что-то и бросают. Домашняя свинья съедает человека полностью. И потом в этих фекалиях мы выискиваем останки людей. И всю эту территорию обыскиваем, где свиньи опорожнялись», — говорит Юков.

Реклама

Руководитель «Плацдарма» призывает эвакуируемых людей не выпускать своих домашних свиней на произвол судьбы. Их нужно либо вывезти тоже, либо — как бы жестоко это ни звучало — застрелить, чтобы не создавать угрозу для украинских бойцов.

«Были случаи, когда (одичавшие свиньи — Ред.) нападали прямо на людей. В частности, на раненых бойцов. Чувствовали запах крови и нападали. Это очень опасно — выпускать свиней. Нужно либо забирать с собой, либо сразу уничтожать», — говорит Юков.

Внимание — это видео содержит шокирующую информацию о поиске и идентификации тел погибших военных.

Дата публикации 16:42, 09.04.25 Количество просмотров 8 Ищем останки воинов в свиных фекалиях – ужасная правда от руководителя "Плацдарма"

Напомним, что 28 марта в Украину вернули тела 909 погибших воинов, защищая родную землю.