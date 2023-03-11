Исчерпывает подготовленные запасы вооружения: Данилов сообщил, что Россия становится все более зависимой от внешней помощи

Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России – вопрос первоочередной важности, отметил секретарь СНБО.

Россия становится все зависимее внешней помощи из-за окончания накопленных запасов вооружения.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в Twitter 11 марта.

”Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями. Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутизацию. Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России – вопрос первостепенной важности”, — сообщил Данилов.

Напомним, в ВСУ сообщили, что в ночь на 9 марта враг совершил 81 пуск различных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed. Целью стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС.

В военной разведке отметили, что во время ракетных обстрелов Украины 9 марта Россия использовала то вооружение, которое могла произвести за месяц.

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