Исчерпываются ли в России запасы дронов из Ирана: военный эксперт дал ответ

После массированных атак дронами можно сказать, что РФ взяла определенную оперативную паузу, отметил Сергей Братчук.

Запасы дронов из Ирана в РФ, вероятно, иссякают.

Такое мнение высказал военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук в эфире телеканала "Мы-Украина".

Спикер "Півдня" отметил, что после массированных атак дронами можно сказать, что РФ взяла определенную оперативную паузу.

"Поскольку враг использует много дронов-обманок, которые идут рядом с "шахедами", возможно, россияне еще не вышли на тот критический уровень собственного производства "шахедов". Или поступающие из Ирана запасы заканчиваются. Потому что сказать, что погода кардинально влияет на обстрелы – я бы не сказал", – отметил Сергей Братчук.

Напомним, Россия запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперты объяснили, в чем их угроза.

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