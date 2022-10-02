Исчез весной, а найден осенью в братской могиле: в Киеве попрощались с "азовцем"

О гибели военного Виталия Харчука в Мариуполе было известно еще в марте, но найти тело семье не удавалось. Все изменила недавняя эксгумация братской могилы, мужчину удалось идентифицировать, говорится в ТСН.

Бойца проводили в последний путь родные и собратья на улице, где он вырос. Связь с ним исчезла еще в марте, но мать только сейчас может обнять только гроб с сыном. "Сын звонил в последний раз 20 марта, и после этого его очень долго искали. Молилась, думала может в плену", — говорит мама Виталия.

"Хирург", такое имел псевдо Виталий Харчук, защищал Мариуполь до последнего. И даже тогда, когда его рота уже не могла добраться до "Азовстали", еще успокаивал родных, что все в порядке. "Ничто не указывало на то, из этих звонков, в какой они сложной или сверхсложной ситуации, потому что то, что там происходило — это был уже ад", — говорит сосед погибшего Александр, который и сам военный.

В марте Виталий уничтожил три танка, его работа, как говорится, была "по городу". В последний бой пришлось уходить, когда их прижали к морю. "Был прорыв из морского порта, и после этого боя из его роты практически все легли, их очень бомбили", — делится мама Виталия.

Уже позже Украине удалось обменять тела 43 погибших защитников Мариуполя. Большинство из них похоронили в городе Днепр, не идентифицированы, Виталий был среди них. "В августе мы нашли его тело в Днепре, узнали его по татуировке... Я знала, что он пойдет, он за характером такой, очень боевой, он никогда прятаться не будет. У него обнаженное чувство справедливости было", — добавляет мама.

Для многих украинских семей графа "пропавший без вести" — это надежда, что их родственник, возможно, жив. Поэтому семьи пропавших без вести военных, или точно известно, что в плену, вышли на митинг в центре Киева, с требованием ускорить обмен наших пленников.

По не официальным данным, в плену врага более 7 тысяч украинских воинов, так утверждают семьи военнослужащих, которые просто не могут усидеть дома. "Пошел в ТРО Киев, затем их отправили в Луганскую область в июне, где в первый же день они исчезли. Ни "Красный крест", ни ООН не подтверждает списки наших пленных", — говорит родственница пропавшего.

Родные убеждены, что международные организации не прилагают достаточно усилий ни для освобождения их мужей или сыновей, ни для гуманитарной поддержки пленников. "Украина обеспечивает нормальные, цивилизованные условия для военнопленных России, они здесь содержатся в условиях достойных человека. А наши – мы можем видеть по возвращенным. Это просто концлагеря ХХІ века", — говорит организатор акции, тетя военнопленного Наталья Епифанова.

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