Исчез во время оккупации: в Херсонской области обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти

В Бериславском районе обнаружили прикопанный в лесополосе труп мужчины со следами насильственной смерти.

В Бериславском районе вблизи одного из сел прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции обнаружили прикопанное в лесополосе тело мужчины со следами насильственной смерти.

Об этом сообщили в областной Херсонской прокуратуре.

По предварительным данным, погибший — житель села, который в сентябре 2022 года исчез во время оккупации населенного пункта российскими войсками. Из показаний односельчан известно, что в день исчезновения погибший направлялся на велосипеде в соседнее село.

При поверхностном осмотре тела установлены следы насильственной смерти, а именно механические повреждения черепа.

Тело направлено на проведение судебно-медицинских экспертиз, в частности ДНК. Устанавливаются все обстоятельства совершения оккупантами очередного военного преступления, досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, на освобожденной от российских оккупантов территории Николаевской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в том числе эксгумация тел умерших. Так, в Снегиревском районе эксгумировали тела семи гражданских, которые из-за оккупации были похоронены с нарушениями.

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