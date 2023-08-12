Исчезают люди: в Мариуполе оккупанты проводят новую волну жестоких зачисток и проверок

Проверки в городе ужесточились после очередной ротации Росгвардии.

В Мариуполе Росгвардия ужесточила проверку гражданских жителей, известно об исчезновении людей.

Об этом в Телеграмм сообщил советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете. Обзор, обыск, раздевание. Снова исчезли люди просто так", — написал Андрющенко.

По его словам, подобные проверки в городе усилились после очередной ротации Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе стихийное захоронение было обнаружено рядом со строительством так называемого "нахимовского училища". Оккупанты буквально строят новые объекты на костях убитых ими же мариупольцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что зафиксировано очередное убийство женщины гражданскими оккупантами в Мариуполе.

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