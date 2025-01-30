Исчезновение без вести бойцов 155-й ОМБР: военный омбудсмен рассказала подробности

Родные военных из 155-й бригады долгое время не имели должной коммуникации с частью.

Новый командир бригады и его заместители создали отдел расследований по выяснению обстоятельств пропажи без вести военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады. Продолжается поминутная реконструкция событий, во время которых терялась связь с бойцами, а также выясняется, какие меры применялись для их эвакуации.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова в Facebook.

По ее словам, продолжается расследование событий и выясняют детали пропажи без вести военнослужащих 155-й ОМБР. Этим занимается специальный отдел, в который вошли представители каждого из батальонов, понесших потери.

"Расследователи" фактически поминутно реконструируют события, во время которых терялась связь с военнослужащими, выясняют, какие меры применялись для эвакуации, анализируют доклады разведки, чтобы понять, что могло произойти с пропавшими собратьями", – написала Ольга Решетилова.

Она назвала расследование "хорошим примером" не формального подхода к проведению служебных расследований, а реального выяснения обстоятельств, которое должно быть имплементировано в других воинских частях.

"Правда, такие отделы расследований должны разворачиваться не постфактум, а в режиме реально времени. Кроме качественного проведения служебных расследований, это еще и источник аналитики для командиров и предмет выводов и работы над ошибками", — добавила она.

В ближайшее время семьям пропавших без вести из 155-й бригады должны предоставить исчерпывающую информацию о ситуации с их родными.

«Пока в Киеве неслись дискуссии о судьбе 155-й бригады, ее военнослужащие продолжали героические бои: шли на штрумы, отражали и удерживали позиции. производство? На что один сержант мне ответил: "Мы знали и знаем только то, что нам нужно удержать Покровск", — поделилась омбудсменка.

Ранее заявляли о массовом СЗЧ в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская". Вокруг нее разгорелся большой скандал, связанный с массовым самовольным оставлением части. А Государственное бюро расследований совместно с СБУ задержало старшего лейтенанта 155-й отдельной механизированной бригады, самовольно покинувшего место службы и подстрекавшего своих бойцов к аналогичным действиям.

Кроме того, стало известно, что у военных были проблемы с критически важным оборудованием.