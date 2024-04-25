"Ищите мира": Папа Римский снова призвал Украину к переговорам с РФ

Понтифик традиционно избегает упоминаний, что РФ напала на Украину.
Папа Римский Франциск снова призвал Украину к переговорам с РФ. Новое заявление понтифика прозвучало на фоне войн в Украине и Секторе Газа. По его мнению, "достигнутый мир лучше, чем бесконечная война".
Об этом пишет CBS News.
"Пожалуйста. Страны, которые находятся в состоянии войны, все они прекратите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", — отметил Папа.
Понтифик также сказал, что он каждый день думает о войне в Украине, разрушительных последствиях и страданиях украинских детей.
"Эти дети не умеют улыбаться. И это очень тяжело, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьезно. Очень серьезно", — добавил он.
Напомним, недавно Папа Римский Франциск после волны критики из-за "белого флага для Украины" снова призвал к мирным переговорам и завершению войны.
ТСН.ua собрал все, что известно о заявлении Папы о белом флаге, реакциях на него и целях таких высказываний.
Читайте также: