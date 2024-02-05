"Ищите себе другую страну": нардеп Кривошеев жестко высказался в отношении мужчин, которые не хотят воевать

По его мнению, война, развязанная РФ, не закончится через 1-2 года, поскольку это "экзистенциальный конфликт".

Мужчины, которые не готовы присоединиться к войне против российских оккупантов, должны "искать себе другую страну".

Об этом в эфире "УП Live" заявил народный депутат Украины Игорь Кривошеев.

"Мы должны этой стране. Возможно, свою жизнь. Я лично не утешаю себя, что смогу как-то избежать этой войны, я склоняюсь к тому, что мне тоже придется воевать", – заявил народный депутат.

По его мнению, война, развязанная РФ, не закончится через 1-2 года, поскольку это "экзистенциальный конфликт".

"Все мужчины в Украине должны понимать, что мы воюем за наше право на существование. Если они не готовы присоединиться к войне тем или иным способом, то нужно искать себе другую страну, откровенно говоря. Если вы не берете на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство", – сказал Игорь Кривошеев.

Напомним, что в Украине ряды ВСУ могут пополнить отбывающие наказание осужденные граждане.

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