Ищут продукты, медикаменты и лечат раненых: какая ситуация в районах Херсона

Ищут продукты, медикаменты и лечат раненых: какая ситуация в районах Херсона

Во многих районах сейчас есть проблема с обеспечением медикаментами и пищевыми продуктами.

В районах Херсона проверяют дома, пострадавшие после пожаров и обстрелов, лечат раненых, ищут продукты и лекарства.

Об этом говорится на странице Херсонского городского совета.

В Суворовском районе занимаются обследованием домов, пострадавших при обстреле. Снаряды захватчиков попали в многоквартирные дома на ул. 49 Гвардейской дивизии, 28 и Академика Тарле, 2 и 4. Горел поврежден газопровод. 1 человек погиб, 4 пострадали. Пожар был ликвидирован нашими спасателями

В Корабельном районе глава районного совета Наталья Черненькая, находится в здании райсовета, координирует поставки продуктов питания по необходимым потребностям.

В Днепровском районе здание райсовета попало под обстрелы. В настоящее время обследуют три квартиры, в которых произошел пожар из-за попадания снаряда в дом по ул. Перекопской, 171. Там в результате боевых действий горело 4 квартиры по ул. Перекопской, 171 и 173. В доме №171 – с третьего по пятый, 1 квартира на 3 этаже дома №173. В этой квартире погиб человек, личный состав ГУ ГСЧС спас 10 человек, среди которых женщины, один человек с инвалидностью и двухлетний ребенок.

Из-за пожара, произошедшего в результате обстрелов в одной из квартир по ул. Перекопская, 173 отключили от газоснабжения 16 квартир дома.