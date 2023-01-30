"Ищут способы": в разведке Британии разоблачили РФ на подготовке к новой волне мобилизации

Песков заявляет, что указ Путина о "частичной мобилизации" остается в силе.
Российское руководство может провести очередной этап так называемой "частичной мобилизации" для нового возможного наступления в Украине.
Об этом говорится в анализе Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Там обратили внимание на сообщения в Сети о запрете пограничников РФ выезжать киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами из России. Объясняли этим мужчинам это тем, что их имена есть в списках мобилизации.
Кроме того, спикер диктатора России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать. Впрочем, у Путина оправдываются тем, что указ остается необходимым для обеспечения работы Вооруженных сил РФ. В то же время наблюдатели сомневаются, почему это не было официально отменено.
"Российские власти, вероятно, оставляют открытым вариант еще одного призыва в рамках "частичной мобилизации". Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить большое количество личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине, в то же время минимизируя внутренние инакомыслие", — говорится в сообщении.
Мобилизация в РФ
По данным пропагандистских росСМИ, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации. Официально же министр обороны России Сергей Шойгу 29 декабря объявил, что РФ мол "завершила частичную мобилизацию".
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан убеждает, что в России уже продолжается необъявленная вторая волна мобилизации, во время которой Кремль выдает по 100 тысяч новых "мобиков" в месяц.
Высокопоставленный военный чиновник в Пентагоне сообщал, что Россия отправляет десятки тысяч мобилизованных военных для укрепления своих позиций в Украине в районе Бахмута.
Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что россияне не производят столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов. А в случае дополнительной мобилизации 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит недооценивать врага, ведь это смертельно опасно. По его словам, у россиян есть еще большой ресурс живой силы, остались еще ракеты и "тоны военного железа". Кроме того, Данилов указал, что россияне все же учатся на ошибках.
Впрочем, эксперт Олег Жданов говорит, что к лету РФ хочет собрать 1 млн. 200 тыс. военных.
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