"Ищут способы": в разведке Британии разоблачили РФ на подготовке к новой волне мобилизации

Российское руководство может провести очередной этап так называемой "частичной мобилизации" для нового возможного наступления в Украине.

Об этом говорится в анализе Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Там обратили внимание на сообщения в Сети о запрете пограничников РФ выезжать киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами из России. Объясняли этим мужчинам это тем, что их имена есть в списках мобилизации.

Кроме того, спикер диктатора России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать. Впрочем, у Путина оправдываются тем, что указ остается необходимым для обеспечения работы Вооруженных сил РФ. В то же время наблюдатели сомневаются, почему это не было официально отменено.

"Российские власти, вероятно, оставляют открытым вариант еще одного призыва в рамках "частичной мобилизации". Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить большое количество личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине, в то же время минимизируя внутренние инакомыслие", — говорится в сообщении.

Мобилизация в РФ

По данным пропагандистских росСМИ, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации. Официально же министр обороны России Сергей Шойгу 29 декабря объявил, что РФ мол "завершила частичную мобилизацию".

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Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан убеждает, что в России уже продолжается необъявленная вторая волна мобилизации, во время которой Кремль выдает по 100 тысяч новых "мобиков" в месяц.

Высокопоставленный военный чиновник в Пентагоне сообщал, что Россия отправляет десятки тысяч мобилизованных военных для укрепления своих позиций в Украине в районе Бахмута.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что россияне не производят столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов. А в случае дополнительной мобилизации 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит недооценивать врага, ведь это смертельно опасно. По его словам, у россиян есть еще большой ресурс живой силы, остались еще ракеты и "тоны военного железа". Кроме того, Данилов указал, что россияне все же учатся на ошибках.

Впрочем, эксперт Олег Жданов говорит, что к лету РФ хочет собрать 1 млн. 200 тыс. военных.

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