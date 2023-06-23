"Ищут то, что придаст им вдохновение": Гуменюк о ночной атаке россиян

Сегодня воздушная тревога во всех областях Украины была объявлена около 02:33. До этого Воздушные силы сообщали о пусках крылатых ракет Х-101 или Х-555 по российской авиации, которые двигались в сторону южных/восточных регионов Украины. После того, как ракеты залетели на территорию Украины, они маневрировали и их фиксировали в разных областях.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона сообщила о целях оккупантов.

"Враг продолжает использовать поисковую работу в тактике по максимальному поражению. Они выискивают то, что придаст им вдохновение, добавит результативности, но пока их поиски абсолютно пусты. Они пытались атаковать по разным направлениям, используя авиацию и обходя наши системы противовоздушной обороны, в частности на юге использовали временно оккупированную территорию Херсонщины, чтобы провести ракеты максимально длинным путем незамеченными и недостижимыми, но их все равно догнали, судя по отчету Воздушных сил.

Наша противовоздушная оборона не работала этой ночью в смысле взрывном, но работала бдительно. И после того, как отбой по всем территориям, Одесская область вновь получила сигнал воздушной тревоги в связи с активностью неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Скорее всего, враг с моря пытается разведать ситуацию и сделать выводы для будущих целей", — сказала она.

Что известно о ночной атаке 23 июня

Ночью 23 июня российские оккупанты нацелили 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 на военный аэродром в Хмельницкой области — все сбила противовоздушная оборона.

Россияне выпустили ракеты из четырех бомбардировщиков Ту-95мс около полуночи из Каспийского моря.

Кроме того, Воздушное командование сообщало о вражеских дронах-камикадзе Shahed в Запорожской области.

Также отметим, что мониторинговые каналы сообщали об обстреле Запорожья ракетами С-300. Местные жители также опубликовали видео, на котором можно услышать один из взрывов.