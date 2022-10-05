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Искал еду и из-за голода упал в грязь: воины ВСУ возле линии фронта спасли 82-летнего дедушку

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Просмотры
3042
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Искал еду и из-за голода упал в грязь: воины ВСУ возле линии фронта спасли 82-летнего дедушку

Воины ВСУ возле линии фронта в одном из населенных пунктов спасли 82-летнего мужчину.

Пожилой мужчина выглядел обессиленным, он вышел из дома в поисках пищи, однако упал в грязь у воронки. Его спасли украинские защитники.

Об этом в Twitter написал советник министра МВД Антон Геращенко.

"Этого 82-летнего дедушку наши защитники нашли у воронок от снарядов в прифронтовом городе. Он не питался несколько недель и ходил на почту искать еду, а она закрыта уже 3 месяца. Дедушка был такой слабый и голодный, что упал", — написал Геращенко .

На видео видно, как украинские защитники подходят к дедушке, который лежит в грязи посреди улицы. Они спрашивают его о том, что произошло и помогают подняться. Также воины донесли дедушку домой. Мужчина рассказал, что он вынужден переживать уже вторую войну за свою жизнь.

"Не дай Бог такого никому", – говорит пожилой мужчина.

Напомним, в Днепре российская ракета убила четырех человек. Оккупанты обстреляли частный сектор Днепра. На месте трагедии погибла вся семья – бабушка, женщина и двое детей. Удалось спастись только 12-летнему псу Крыму, который выл на руинах своего дома.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3042
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