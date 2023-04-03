Искал способ уехать в Россию: священник УПЦ МП прятал от пограничников свой загранпаспорт

В телефоне священника обнаружили переписку пророссийского характера и запросы на поиск информации о выезде в РФ.

Пограничники обнаружили в телефоне священника УПЦ МП компрометирующие материалы пророссийского характера.

Об этом Госпогранслужба сообщила в понедельник, 3 апреля

Отмечается, что во время проверки гражданина Украины 1969 рождения пограничники обнаружили компрометирующую информацию пророссийского направления.

Впоследствии выяснили, что мужчина является уроженцем России, но долгое время проживает в Украине. В частности, он прятал от пограничников свой загранпаспорт из-за отметок о пересечении границы РФ.

«Оказалось, что он священник УПЦ МП. В его мобильном телефоне находились номера операторов страны-агрессорки, переписка пророссийского характера и запросы о поиске информации о выезде в РФ», — говорится в сообщении.

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В переписке мужчина жалуется, что «его сын, к сожалению, от деда украинцем себя чувствует, россия для него не место… к сожалению».

Напомним, в Хмельницком община собора УПЦ МП, где сегодня избили украинского военнослужащего, решила перейти в ПЦУ

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