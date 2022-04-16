"Искали "боевых" гусей или коров, а убили человека": как россияне обстреляли ферму под Полтавой (фото)

"Искали "боевых" гусей или коров, а убили человека": как россияне обстреляли ферму под Полтавой (фото)

Погиб местный сторож.

Россияне вечером 15 апреля обстреляли село под Полтвой: на месте удара образовалась огромная воронка.

Фото последствий обстрела армии страны-агрессора России показал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

На месте обстрела воронки и остатки ракеты. Кроме того, огнем уничтожено здание фермерского хозяйства: на фото виден разбитый шифер, сожжены деревянные балки. Пострадала и техника. В частности, сгорел трактор.

"Так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства неподалеку от Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека — местного сторожа. Россияне творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла", — подчеркнул руководитель области.

Как сообщалось, в субботу, 16 апреля, самолеты Су-35 российских оккупантов нанесли ракетные удары по Львовской области. Истребители кафиров государства-террористки России взлетали с белорусского аэродрома Барановичи. Противовоздушная оборона сбила четыре ракеты.

Читайте также: