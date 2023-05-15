Искали информацию о контрнаступлении ВСУ: в Харьковской области разоблачили предателей (фото)

СБУ задержала в Харьковской области двух информаторов РФ, которые искали для врага информацию о контрнаступлении ВСУ.

Служба безопасности задержала еще двух приспешников России во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области, искавших информацию о контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленниками оказались знакомые между собой мужчина и женщина из Волчанска, скрыто собиравшие информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе. Также они фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

В Харьковской области разоблачили предателей, которые искали информацию о контрнаступлении ВСУ. / Фото: Служба безопасности Украины

В Харьковской области разоблачили предателей, которые искали информацию о контрнаступлении ВСУ. / Фото: Служба безопасности Украины

Получившуюся информацию передавали своему родственнику, проживающему в России.

Разведданные требовались оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеского задания. В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с агрессором", — говорится в сообщении.

Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, в Киеве частные детективы торговали конфиденциальной информацией из государственных баз данных.

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