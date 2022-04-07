Искали "нацистов", грабили, пытали и убивали: жители села на Николаевщине рассказали о 10-дневном терроре оккупантов (фото)

Искали "нацистов", грабили, пытали и убивали: жители села на Николаевщине рассказали о 10-дневном терроре оккупантов (фото)

Оккупанты сбросили бомбы на деревню и заняли его на 10 дней.

Российские солдаты в Николаевской области рыскали в домах мирных людей, отбирая оружие и мобильные телефоны, а также потребовали сдать всех "нацистов" по соседству, называя их "бандеровцами".

Об этом рассказал фотограф Washington Post, который с корреспондентом посетил уволенные населенные пункты области.

Местные жители небольших сел к северу от Николаева, которые в течение 10 дней были оккупированы российскими войсками, поделились ужасными историями о зверствах армейцев Путина по отношению к людям: неоднократные допросы под дулом оружия, ограбления предприятий, пытки и убийства.

Рассказывается также история одной сельской семьи, в дом которой штурмом ворвались русские и похитили 59-летнего владельца дома, который является учителем математики.

"Татьяна (жена — Ред.) заявила, что обвинили ее мужа Сергея в симпатии к батальону "Азов". Но Сергей никогда не служил в армии и не принадлежал к каким-либо силам", — отмечается в сообщении.

Последствия российского вторжения в Николаевской области / The Washington Post

Россияне разнесли село в Николаевской области / The Washington Post

В свою очередь корреспондентка Washington Post уточнила, что на село было сброшено несколько бомб российской авиацией. Затем пришли солдаты и на 10 дней заняли населенный пункт с населением около 700 человек.

Оккупанты сбросили на село бомбы / The Washington Post

"На прошлой неделе мы посетили людей и расспросили о пережитом. Они рассказали нам о том, как солдаты неоднократно угрожали им оружием, угоняли их машины, изымали телефоны и даже убивали кур для еды. А потом одна женщина рассказала нам о том, как пытали и убили ее мужа, 59-летнего учителя математики", – пишет корреспондентка.

Последствия действий армии РФ в Николаевской области / The Washington Post

Террор армии Путина Николаевской области / The Washington Post

Напомним, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

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