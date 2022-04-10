Искали одежду в секонд-хенде: в Новой Каховке оккупанты организовали пророссийский митинг

На митинг вышли "актеры".

В Новой Каховке (Херсонская область) военные РФ вышли на акцию с триколорами.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Во временно оккупированном городе 30 человек размахивали русскими флагами. Накануне военные РФ рыскали магазинами с секонд-хендом в поисках гражданской одежды. Сегодня "актеры" имитировали пророссийскую акцию.

Ранее стало известно, что в Новой Каховке оккупанты используют мощности местных типографий для печати агитационных материалов. По данным Генштаба, на этих мощностях оккупанты будут осуществлять подготовку агитационных материалов для проведения так называемого "референдума" по созданию "Херсонской народной республики".

Напомним, 12 марта стало известно, что российские и оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой". На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Накануне русские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.

Читайте также: