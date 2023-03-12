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Искали Patriot: в ВСУ назвали одну из целей окупантов во время последнего массового обстрела

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Искали Patriot: в ВСУ назвали одну из целей окупантов во время последнего массового обстрела

Фото: commons.wikimedia.org

Россияне хотели проверить, действительно ли в Украину прибыли новейшие американские системы ПВО Patriot.

Российские оккупанты во время последней массированной атаки 9 марта искали в Украине комплексы ПВО Patriot. Поэтому осуществили несколько волн запусков ракет и дронов.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Гуменюк объяснила тактику окупантов:

  • для отвлечения внимания украинского ПВО были запущены дроны,
  • затем – массированный ракетный удар
  • следующая атака беспилотниками для проверки результатов,
  • и в завершение – удар "Кинжалами", которые не может сбить украинское ПВО.

"Такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-то победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что уже в Украине уже есть системы типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле", – сказала Гуменюк.

Напомним, на днях польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что якобы первые американские системы ПРО Patriot прибыли в Украину. Но впоследствии в Польше опровергли заявление, объяснив ошибку "трудностями перевода".

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, что ВСУ не получили системы противовоздушной обороны Patriot.

Впоследствии издание Financial Times написало, что якобы Украина получила одну из двух систем Patriot. Но пока установку не ввели в эксплуатацию.

Игнат был вынужден снова опровергать информацию о том, что Украина получила ПВО Patriot. По его словам, украинцы узнают приезд системы Patriot в Украину, когда она впервые собьет российский самолет.

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Дата публикации
Просмотры
2550
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